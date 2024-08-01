Куліш приніс Україні в кульовій стрільбі перше срібло Олімпіади-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Сергій Куліш виступав у фіналі змагань зі стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень, де він є чинним чемпіоном світу. Спортсмени влучали у мішені з положень з коліна, лежачи та стоячи.

У стрільбі з коліна українець набрав 153,9 бала та йшов третім. Лідерство захопив норвежець Йон-Германн Хег (155,3), другим був Юкун Ліу з Китаю (154,0). Після стрільби лежачи трійка лідерів залишилася незмінною - Хег (312,1), Ліу (311,5), Куліш (311,1).

Фото: Getty Images

У стрільбі стоячи перед пострілами на вибування Куліш вийшов на перше місце (412,6). Другим залишився Ліу (412,5), а на третю позицію вийшов Свапніл Кусале з Індії (422,1).

Після цього українець увійшов до трійки найкращих та гарантував собі медаль, а потім й срібло Ігор у Парижі.

Після фінальної перестрілки Юкун Ліу набрав 463,6 бала та став олімпійським чемпіоном. Сергій Куліш (461,3) виграв срібло та приніс Україні другу медаль Олімпіади-2024. Свапніл Кусале (151,4) отримав бронзу.

Для 31-річного Куліша ця медаль стала другою олімпійською в кар'єрі. На Іграх-2016 у Ріо він виграв срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м.

Фото: Getty Images

Олімпіада-2024

1 серпня

Кульова стрільба

Чоловіки. Стрільба з гвинтівки на 50 м з трьох положень

1. Юкун Ліу (Китай) - 463,6

2. Сергій Куліш (Україна) - 461,3

3. Свапніл Кусале (Індія) - 151,4

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Олімпійська збірна України здобула на Іграх у Парижі дві нагороди. 29 липня першу медаль нашій олімпійській команді принесла в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях Ольга Харлан, яка здобула бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.