Михайло Кохан отримав бронзу на Олімпіаді-2024 у метанні молота

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Михайло Кохан спершу метнув молот на 78,54 та 79,39 метра. Під час третьої спроби спортсмен влучив у сітку, проте під час четвертої сягнув 78,17 метра. Останній кидок легкоатлет зробив на 79,24 метра.

Так, найкращим результатом Михайла Кохана є 79,39 м.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль. 4 серпня спортсмен потрапив до фінального поєдинку в категорії до 80 кг.