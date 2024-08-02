Боксер Хижняк вийшов у півфінал і гарантував Україні медаль на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У Парижі Олександр Хижняк виступає у ваговій категорії до 80 кг. На шляху до чвертьфіналу наш боксер роздільним рішенням суддів переміг уродженця України Філіпа Акілова, який виступає за Угорщину.

У пʼятницю, 2 серпня, відбувся чвертьфінальний матч Олімпіади-2024. Хижняк бився проти бразильця Вандерлея де Соузи Перейри. Поєдинок закінчився одностайним рішенням суддів на користь українця.

Півфінальні поєдинки пройдуть у неділю, 4 серпня. Суперником Хижняка стане кубинський боксер Арлен Лопес, який є дворазовим олімпійським чемпіоном.

На Олімпіаді-2020 в Токіо Хижняк здобув срібло. Хижняк відмовився спілкуватись зі журналістами під час Ігор у Парижі.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.