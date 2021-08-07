Український боксер Хижняк програв нокаутом у бою за золото Олімпіади-2020
Український боксер Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпійських ігор у Токіо бразильцю Еберту Соузі та здобув срібну нагороду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У бою за золоту медаль у ваговій категорії до 75 кг Олександр Хижняк зустрічався з Ебертом Соузою.Українець одразу захопив ініціативу та пішов уперед. Усі 5 суддів віддали Хижняку перемогу в першому раунді. У другому раунді наш боксер продовжив домінувати на рингу та знову виграв на картках усіх суддів. Проте, Хижняк не зміг довести бій до перемоги. У третьому раунді він пропустив потужний удар назустріч від Соузи та програв нокаутом. Українець на Іграх у Токіо задовольнився сріблом.
У 1/8 фіналу Олександр Хижняк переміг японця Юіто Морівакі - 5:0. У чвертьфіналі виграв у роздільним рішенням суддів у домініканця Еурі Мартінеса - 4:1. А у півфіналі з великими труднощами пройшов Еуміра Марсіаля з Філіппінів - 3:2.
Загалом за 15 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 16 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою.
В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 7 серпня українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверикова здобули срібну медаль на дистанції 500 м на каное на Олімпійських іграх у Токіо.
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