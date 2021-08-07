Олімпіада-2020: Українки Лузан та Четверикова виграли срібло Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українки з результатом 1 хв 57,499 сек фінішували другими. Золото здобув екіпаж з Китаю, бронза - у Канади.

Для Лузан ця нагорода стала другою на Олімпіаді-2020, раніше вона здобула бронзу у спринті на каное-одиночці на 200 м.

Загалом за 15 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 15 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг.

Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.