Олімпіада-2020: Українка Лузан здобула бронзу в спринті на каное

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Людмила Лузан опинилася серед претенденток на нагороди ще за підсумками кваліфікації на дистанції 200 м, де вона показала третій загальний результат. У півфіналі українка підтвердила свій статус та виграла свій заїзд.

У фіналі Людмила Лузан виправдала сподівання та з результатом 47,034 сек фінішувала третьою та здобула бронзу. Олімпійською чемпіонкою стала американка Невін Гаррісон (45,932), срібло здобула канадійка Ловренс Вінсент-Лапуан (46,786).

Медаль Людмили Лузан стала для України 12-ю на Олімпійських іграх у Токіо.

Раніше золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

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