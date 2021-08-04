Олімпіада-2020: Українки Федіна та Савчук виграли історичну бронзу в артистичному плаванні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Федіна та Савчук перед довільною програмою були серед головних претенденток на медалі. Із сумою 93,8620 вони показали третій результат у технічній програмі. Вищі оцінки від суддів отримали лише Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина з команди Олімпійського комітету Росії (97,1079) та китаянки Хуан Сюечень та Сунь Веньян (95,5499).



У довільній програмі українки набрали 95.6000, отримали в сумі 189.4620 та здобули бронзові нагороди. Золото у збірної ОКР (195.9079), срібло - у Китаю (192.4499)

Раніше збірній Україні ніколи не вдавалося здобути нагороди Олімпійських ігор у синхронному плаванні.



За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 10 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.

Також у середу ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.

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