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Головна Спорт Олімпіада-2020: Борець Насібов приніс Україні друге срібло Ігор у Токіо

Олімпіада-2020: Борець Насібов приніс Україні друге срібло Ігор у Токіо

4 серпня, 2021 середа
14:06
Спорт Парвіз Насібов

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у фіналі Олімпійських ігор у Токіо поступився Мохаммаду Резі Гераеї з Ірану

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У середу, 4 серпня, у фінальній сутичці у категорії до 67 кг Парвіз Насібов зустрічався з чемпіоном Азії-2019 іранцем Мохаммадом Резою Гераеї. 

Іранець одразу захопив ініціативу та виграв перший період 3:1. У другому періоді представнику України не вдалося переламати хід поєдинку. Насібов пропустив ще кілька атак суперника та програв 1:9. 

3 серпня у стартовій сутичці в Токіо Парвіз Насібов переміг Федеріка Б'єррехуса з Данії. У чвертьфіналі здолав ексчемпіона світу Артема Суркова, який представляє Олімпійський комітет Росії. У півфіналі Парвіз Насібов зустрічався з Ахмедом Ель-Саєдом Хегазі з Єгипту. Представник України поступався впродовж усього поєдинку, однак зумів вирвати перемогу на останніх секундах поєдинку. 

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула вісім нагород. Окрім Парвіза Насібова, срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

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