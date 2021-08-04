Олімпіада-2020: Борець Насібов приніс Україні друге срібло Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 4 серпня, у фінальній сутичці у категорії до 67 кг Парвіз Насібов зустрічався з чемпіоном Азії-2019 іранцем Мохаммадом Резою Гераеї.



Іранець одразу захопив ініціативу та виграв перший період 3:1. У другому періоді представнику України не вдалося переламати хід поєдинку. Насібов пропустив ще кілька атак суперника та програв 1:9.

3 серпня у стартовій сутичці в Токіо Парвіз Насібов переміг Федеріка Б'єррехуса з Данії. У чвертьфіналі здолав ексчемпіона світу Артема Суркова, який представляє Олімпійський комітет Росії. У півфіналі Парвіз Насібов зустрічався з Ахмедом Ель-Саєдом Хегазі з Єгипту. Представник України поступався впродовж усього поєдинку, однак зумів вирвати перемогу на останніх секундах поєдинку.

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула вісім нагород. Окрім Парвіза Насібова, срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.