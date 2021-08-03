Олімпіада-2020: Борець Насібов вийшов до фіналу та гарантував Україні медаль Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі у ваговій категорії до 67 кг Парвіз Насібов зустрічався з Ахмедом Ель-Саєдом Хегазі з Єгипту. Представник України поступався впродовж усього поєдинку, однак зумів вирвати перемогу на останніх секундах поєдинку 7:6.



Таким чином, Насібов отримав право посперечатися за золото. Фінал відбудеться у середу, 4 серпня.

У стартовій сутичці парвіз Насібов переміг Федеріка Б'єррехуса з Данії. А у чвертьфіналі здолав ексчемпіона світу Артема Суркова, який представляє олімпійський комітет Росії.

За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 3 серпня українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb