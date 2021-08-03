Олімпіада-2020: Борець Насібов вийшов до фіналу та гарантував Україні медаль Ігор у Токіо
Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо та гарантував собі нагороду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі у ваговій категорії до 67 кг Парвіз Насібов зустрічався з Ахмедом Ель-Саєдом Хегазі з Єгипту. Представник України поступався впродовж усього поєдинку, однак зумів вирвати перемогу на останніх секундах поєдинку 7:6.
Таким чином, Насібов отримав право посперечатися за золото. Фінал відбудеться у середу, 4 серпня.
У стартовій сутичці парвіз Насібов переміг Федеріка Б'єррехуса з Данії. А у чвертьфіналі здолав ексчемпіона світу Артема Суркова, який представляє олімпійський комітет Росії.
За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
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Нагадаємо, 3 серпня українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо.
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