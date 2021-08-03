Олімпіада-2020: Українці Беленюк та Насібов стали півфіналістами Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк розпочав виступи з перемоги над Зурабом Датунашвілі з Сербії - 3:1 - та взяв у нього реванш за поразку на чемпіонаті Європи. У чвертьфіналі українець переміг Башира Сіда Азару з Алжиру та став півфіналістом Ігор У Токіо. За нічиєї 1:1 далі пройшов українець, який останнім провів результативну дію.

Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу та срібним призером Олімпіади-2016.

У півфіналі Олімпіади-2020 також виступить інший представник України - Парвіз Насібов, який змагається у вазі до 67 кг. У стартовій сутичці він переміг Федеріка Б'єррехуса з Данії - 5:1. А у чвертьфіналі здолав ексчемпіона світу Артема Суркова, який представляє олімпійський комітет Росії. За нічиєї Насібов останнім провів результативну дію.

За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 3 серпня українка Ірина Коляденко пробилася до півфіналу турніру з вільної боротьби на Олімпійських іграх у Токіо.

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