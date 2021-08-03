Олімпіада-2020: Українка Коляденко вийшла до півфіналу на Іграх у Токіо у боротьбі
Українка Ірина Коляденко пробилася до півфіналу турніру з вільної боротьби на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ваговій категорії до 62 кг українка спочатку на туше перемогла Амінат Аден з Нігерії. А у чвертьфіналі Ірина Коляденко, також достроково, здолала Лун Цзя з Китаю і вийшла до півфіналу.
У 1/2 Ірина Коляденко зустрінеться з чемпіонкою світу з Киргизстану Айсулу Тінібековою.
За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
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Нагадаємо, 2 серпня український борець греко-римського стилю Ленур Теміров програв сутичку за бронзову медаль Олімпіади в Токіо.
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