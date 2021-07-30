Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За сім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.



З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 58-е місце.

Лідирує з 18-ма золотими, 9-ма срібними та 11-ма бронзовими медалями Китай.





30 липня українські плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли у фінал 1500-метрівки вільним стилем на Олімпіаді-2020.