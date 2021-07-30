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Олімпіада-2020: плавці Романчук та Фролов вийшли у фінал 1500-метрівки

30 липня, 2021 п'ятниця
15:08
Спорт Михайло Романчук

​​​​​​​Українські плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли у фінал 1500-метрівки вільним стилем на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Романчук вийшов у фінал з першого місця з результатом 14.45,99. Сергій Фролов показав результат 14.51,83 з і вийшов у фінал з 6-го місця.

У фінал потрапили 8 кращих учасників. Фінальний заплив на 1500 м відбудеться 1 серпня.

Олімпійські ігри-2020

Токіо, Японія

1500 м, вільний стиль, чоловіки

Кваліфікація

1. Михайло Романчук (Україна) - 14.45,99

2. Фоберт Фінке (США) - 14.47,20

3. Флоріан Велброк (Німеччина) - 14.48,53

6. Сергій Фролов (Україна) - 14.51,83

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Олімпійські ігри
Токіо-2020
Михайло Романчук
Токіо
Сергій Фролов
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