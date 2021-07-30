Олімпіада-2020: плавці Романчук та Фролов вийшли у фінал 1500-метрівки

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Романчук вийшов у фінал з першого місця з результатом 14.45,99. Сергій Фролов показав результат 14.51,83 з і вийшов у фінал з 6-го місця.



У фінал потрапили 8 кращих учасників. Фінальний заплив на 1500 м відбудеться 1 серпня.



Олімпійські ігри-2020



Токіо, Японія



1500 м, вільний стиль, чоловіки



Кваліфікація



1. Михайло Романчук (Україна) - 14.45,99



2. Фоберт Фінке (США) - 14.47,20



3. Флоріан Велброк (Німеччина) - 14.48,53



6. Сергій Фролов (Україна) - 14.51,83

Нагадаємо, 29 липня Михайло Романчук здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем.

Пізніше з'ясувалося, що Романчук приніс збірній Україну першу з 2004 року олімпійську медаль у плаванні.

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