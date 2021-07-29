Медаль Романчука стала для України першою на Олімпіадах у плаванні за 17 років

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Романчук 29 липня здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем. Його нагорода виявилася для України першою у плаванні з 2004 року, коли на Іграх у Афінах два золота виграла Яна Клочкова на дистанціях 200 м та 400 м комплексом, а Андрій Сердінов отримав бронзу на 100 м батерфляєм.

За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.

Нагадаємо, 29 липня Михайло Романчук здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем.

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