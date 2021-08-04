Беленюк приніс Україні перше золото Олімпійських ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 4 серпня, у фінальній сутичці у категорії до 87 кг Жан Беленюк зустрічався з угорцем Віктором Лорінцом, якого він переміг у вирішальному поєдинку чемпіонату світу-2019, а загалом долав 10 разів.



Угорець першим набрав один бал, коли Беленюка поставили у партер. Розвинути перевагу у першому періоді Лорінц не зміг. У другому періоді українець пішов вперед, вдало скористався партером та повів у рахунку - 5:1.



Жан Беленюк здобув впевнену перемогу та приніс Україні перше золото Олімпіади-2020.



Українець розпочав виступи у Токіо з перемоги над Зурабом Датунашвілі з Сербії - 3:1 - та взяв у нього реванш за поразку на чемпіонаті Європи-2021. У чвертьфіналі Жан Беленюк переміг Башира Сіда Азару з Алжиру. За нічиєї 1:1 далі пройшов українець, який останнім провів результативну дію. У півфіналі він впевнено здолав Івана Гуклека з Хорватії - 7:1.

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула дев'ять нагород. Окрім борців греко-римського стилю Жана Беленюка та Парвіза Насібова, срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 3 серпня Жан Беленюк вийшов до фіналу Олімпійських ігор у Токіо та гарантував собі медаль.

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