Беленюк забезпечив Україні ще одну нагороду Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі у категорії до 87 кг Жан Беленюк зустрічався з Іваном Гуклеком з Хорватії. Українець впевнено переміг 7:1 та вийшов до фіналу. У сутичці за золото Беленюк у середу, 4 серпня, зустрінеться з угорцем Віктором Льорінцом.

Українець розпочав виступи у Токіо з перемоги над Зурабом Датунашвілі з Сербії - 3:1 - та взяв у нього реванш за поразку на чемпіонаті Європи. У чвертьфіналі Жан беленюк переміг Башира Сіда Азару з Алжиру. За нічиєї 1:1 далі пройшов українець, який останнім провів результативну дію.

За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.