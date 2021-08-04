Олімпіада-2020: Коляденко виборола для України 11-ту медаль Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 4 серпня, Ірина Коляденко у бронзовому фіналі Олімпіади в категорії до 62 кг зустрічалася з представницею Латвії Анастасією Григор'євою, яка двічі вигравала бронзу чемпіонату світу.

Українка перемогла латвійку 3:1 та принесла Україні 11-ту нагороду Олімпіади-2020.

У Токіо українка спочатку на туше перемогла Амінат Аден з Нігерії. А у чвертьфіналі, також достроково, здолала Лун Цзя з Китаю. А у півфінальній сутичці програла чемпіонці світу-2019 Айсулі Тінібековій з Киргизстану.

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Окрім бронзи Коляденко, золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.



Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.

Також у середу ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.

Крім цього, 4 серпня українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу серед дуетів у артистичному плаванні.

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