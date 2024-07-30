Боксер Хижняк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024
У вівторок, 30 липня, український боксер Олександр Хижняк вийшов у чвертьфінал Олімпійських ігор у Парижі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу Олімпіади-2024 Олександр Хижняк роздільним рішенням суддів переміг уродженця України Філіпа Акілова, який виступає за Угорщину (29:27, 30:26, 28:28, 29:27, 30:26).
Чвертьфінали заплановані на 2 серпня. На українця чекає бій з переможцем пари Вандерлей де Соуза Перейра - Седрік Белоні-Дюльєпр.
Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня по 11 серпня.
- На Олімпіаді-2020 в Токіо Хижняк здобув срібло. Хижняк відмовився спілкуватись зі журналістами під час Ігор у Парижі.
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