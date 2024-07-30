Олімпіада-2024: український боксер Хижняк відмовився спілкуватись зі журналістами під час Ігор
Український боксер Олександр Хижняк не даватиме коментарі у мікс-зоні після попередніх поєдинків на Олімпіаді
Про це з посиланням на пресслужбу НОК повідомив головний редактор "Трибуни" Олег Щербаков.
У Національному олімпійському комітеті заявили, що Олександр Хижняк спілкуватиметься зі журналістами лише після медального бою або ж у разі поразки у попередніх поєдинках.
Хижняк стартує на Олімпіаді-2024 поєдинком проти Пилипа Акілова – українця, який виступає за Угорщину. Бій відбудеться 30 липня.
Сьогодні, 30 липня, та в наступних раундах підсумки бою буде коментувати головний тренер Дмитро Сосновський.
- 29 липня український боксер Дмитро Ловчинський у першому бою поступився австралійцеві й вибув з Олімпійських ігор - 2024.
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