Олімпіада-2024: український боксер Хижняк відмовився спілкуватись зі журналістами під час Ігор

Про це з посиланням на пресслужбу НОК повідомив головний редактор "Трибуни" Олег Щербаков.

У Національному олімпійському комітеті заявили, що Олександр Хижняк спілкуватиметься зі журналістами лише після медального бою або ж у разі поразки у попередніх поєдинках.

Хижняк стартує на Олімпіаді-2024 поєдинком проти Пилипа Акілова – українця, який виступає за Угорщину. Бій відбудеться 30 липня.

Сьогодні, 30 липня, та в наступних раундах підсумки бою буде коментувати головний тренер Дмитро Сосновський.