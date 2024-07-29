Український боксер Ловчинський поступився у першому бою і вибув з Олімпіади-2024
Український боксер Дмитро Ловчинський у першому бою поступився австралійцеві й вибув з Олімпійських ігор - 2024
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Ловчинський поступився представнику Австралії Теремоані у першому раунді поєдинку нокаутом.
Від України на Олімпіаді-2024 виступлять ще два боксери: Олександр Хижняк та Айдер Абдураімов.
- У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України змагаються в 11 видах спорту.
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