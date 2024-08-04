Український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2024
У неділю, 4 серпня 2024 року, боксер Олександр Хижняк гарантував щонайменше "срібло" Олімпійських ігор-2024 з боксу - потрапив до фінального поєдинку в категорії до 80 кг
У фіналі, 7 серпня, українець битиметься з казахстанцем Оралбаєм, передає Суспільне Спорт.
Чинний срібний призер у вазі до 75 кг стартував у Парижі з двох перемог: із рахунком 5:0 здолав угорця Пилипа Акімова та бразильця Вандерлея Перейру, гарантувавши собі щонайменше "бронзу" олімпійського турніру.
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У півфіналі Хижняк зустрічався в ринзі з кубинцем Арленом Лопесом, чинним володарем "золота" у напівважкій вазі, який напередодні мав складний бій з узбекистанцем Турабеком Хабібуллаєвим - мінімально переміг 3:2.
Власне, перемога над Лопесом й забезпечила українцю путівку до фіналу.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.
Ввечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.
На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32). У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42.
У неділю, 4 серпня, українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор - 2024 у Парижі зі стрільби з малокаліберного пістолета.
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