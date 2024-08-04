Український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2024

У фіналі, 7 серпня, українець битиметься з казахстанцем Оралбаєм, передає Суспільне Спорт.

Чинний срібний призер у вазі до 75 кг стартував у Парижі з двох перемог: із рахунком 5:0 здолав угорця Пилипа Акімова та бразильця Вандерлея Перейру, гарантувавши собі щонайменше "бронзу" олімпійського турніру.

Читайте і дивіться також: Україна здобула у фехтуванні перше золото Олімпіади-2024

У півфіналі Хижняк зустрічався в ринзі з кубинцем Арленом Лопесом, чинним володарем "золота" у напівважкій вазі, який напередодні мав складний бій з узбекистанцем Турабеком Хабібуллаєвим - мінімально переміг 3:2.

Власне, перемога над Лопесом й забезпечила українцю путівку до фіналу.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

Ввечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32). У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42.

У неділю, 4 серпня, українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор - 2024 у Парижі зі стрільби з малокаліберного пістолета.