Українець Коростильов вийшов у фінал Олімпіади-2024 зі стрільби з малокаліберного пістолета
Українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор - 2024 у Парижі зі стрільби з малокаліберного пістолета
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Зазначається, що за підсумками двох частин кваліфікації він показав третій результат і увійшов до шістки найкращих.
Українець Максим Городинець продемонстрував у відборі восьмий результат.
Фінал зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м відбудеться у понеділок, 5 серпня, о 10:30. Це буде останній фінал для українців на Олімпіаді-2024 у стрільбі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе