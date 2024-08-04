Українець Коростильов вийшов у фінал Олімпіади-2024 зі стрільби з малокаліберного пістолета

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що за підсумками двох частин кваліфікації він показав третій результат і увійшов до шістки найкращих.

Українець Максим Городинець продемонстрував у відборі восьмий результат.

Фінал зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м відбудеться у понеділок, 5 серпня, о 10:30. Це буде останній фінал для українців на Олімпіаді-2024 у стрільбі.