Олімпійська чемпіонка Костевич не вийшла до фіналу Ігор-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Костевич невдало розпочала кваліфікацію у змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета з відстані 25 м. У першій частині змагань вона вибила 286 очок та посіла лише 29-те місце. Не змогла українка виправити ситуацію й у другій частині відбору - швидкісній стрільбі. Зі 290 балами вона достроково втратила шанси на потрапляння у вісімку фіналісток.

39-річна Олена Костевич у Парижі виступила на своїй шостій Олімпіаді та встановила за цим показником національне досягнення. Українка є олімпійською чемпіонкою Афін-2004 в стрільбі з пістолета на 10 м, та триразовою бронзовою призеркою Ігор. У Лондоні-2012 Костевич стала третьою у своїй коронній дисципліні та у стрільбі з дистанції 25 м, а в Токіо-2020 - у міксті з Олегом Омельчуком.

На Олімпіаді-2024 Костевич також фінішувала 13-ю у міксті з Віктором Банькіним та 19-ю у стрільбі з 10 м.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України на Олімпійських іграх у Парижі здобула дві медалі.

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.