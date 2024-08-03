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Головна Спорт Україна здобула у фехтуванні перше золото Олімпіади-2024

Україна здобула у фехтуванні перше золото Олімпіади-2024

Влад Дідусь
3 серпня, 2024 субота
21:46
Спорт Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях

Ввечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32).

У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42. 

Перебіг фіналу

Перший поєдинок закінчився перемогою Ольги Харлан, проте Юлія Бакастова та Аліна Комащук втратили перевагу, і на другу третину вийшли з рахунком 13:15.

На пʼятий поєдинок Харлан вийшла, коли Україна поступалась 14:20, але зуміла суттєво скоротити відставання нашої команди, - до 23:25.

З перевагою кореянок у 2 бали (28:30) розпочиналась і фінальна третина. До фінального поєдинку, де Україну презентувала Ольга Харлан, ситуація була 37:40 на користь Республіки Кореї.

Ольга Харлан розгромно переграла суперницю (8:2) у фінальному поєдинку та принесла Україні перемогу. Сумарний рахунок - 45:42.

Юлія Бакастова, фехтування на шаблях, Олімпіада-2024

Фото: Getty Images

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024. 

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

Теги:
Відео
Олімпіада
Ольга Харлан
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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