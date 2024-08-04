Магучіх здобула золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024, Геращенко - бронзу

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Ярослава Магучіх стала новою олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Спортсменка з першої спроби взяла три висоти - 1,91, 1,95, 1,98 та 2 м.

Водночас австралійка Нікола Оліслагерс фінішувала другою з висотою 2,00 м, яку взяла з другої спроби.

Українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійською спортсменкою Елеонор Паттерсон.

Атлетки вдвох взяли висоту 1,95 метра, проте не підкорили планку 1,98 метра.

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль. 4 серпня спортсмен потрапив до фінального поєдинку в категорії до 80 кг.

Ввечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32). У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42.

У неділю, 4 серпня, українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор - 2024 у Парижі зі стрільби з малокаліберного пістолета.