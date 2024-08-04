Магучіх здобула золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024, Геращенко - бронзу
Українська атлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 в Парижі, Ірина Геращенко отримала бронзу
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Ярослава Магучіх стала новою олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Спортсменка з першої спроби взяла три висоти - 1,91, 1,95, 1,98 та 2 м.
Водночас австралійка Нікола Оліслагерс фінішувала другою з висотою 2,00 м, яку взяла з другої спроби.
Бронзова медаль від Геращенко
Українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійською спортсменкою Елеонор Паттерсон.
Атлетки вдвох взяли висоту 1,95 метра, проте не підкорили планку 1,98 метра.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль. 4 серпня спортсмен потрапив до фінального поєдинку в категорії до 80 кг.
Ввечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.
На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32). У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42.
У неділю, 4 серпня, українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор - 2024 у Парижі зі стрільби з малокаліберного пістолета.
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