Беленюк і Насібов вийшли у чвертьфінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Зазначається, що Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня. Він виграв стартову сутичку із рахунком 7:1.

У чвертьфіналі спортсмен змагатиметься з казахстанцем Нурсултаном Турсиновим. Сутичка відбудеться приблизно о 13:50.

Крім цього, Парвіз Насібов поступався з рахунком 1:2, але вирвав перемогу з результатом 3:2. Борець зустрінеться із киргизстанцем Амантуром Ісмаіловим близько 13:50.