Беленюк і Насібов вийшли у чвертьфінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі
Українські спортсмени у греко-римській боротьбі Жан Беленюк і Парвіз Насібов здобули перемогу в стартовому поєдинку та вийшли до чвертьфіналу Олімпіади-2024
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Зазначається, що Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня. Він виграв стартову сутичку із рахунком 7:1.
У чвертьфіналі спортсмен змагатиметься з казахстанцем Нурсултаном Турсиновим. Сутичка відбудеться приблизно о 13:50.
Крім цього, Парвіз Насібов поступався з рахунком 1:2, але вирвав перемогу з результатом 3:2. Борець зустрінеться із киргизстанцем Амантуром Ісмаіловим близько 13:50.
- У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 7 дисциплінах. Детальний розклад перегляньте за посиланням.
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