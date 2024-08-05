Ковтун на Олімпіаді-2024 приніс Україні срібло в спортивній гімнастиці на брусах

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Українці були одними з фаворитів у фіналі на паралельних брусах. Ковтун в цій дисципліні виграв два попередніх чемпіонати Європи - у 2023 та 2024 роках. Верняєв на Олімпіаді-2016 здобув на своєму улюбленому снаряді золото.

Ковтун розпочав виступи у фіналі першим та, попри невелику похибку при зіскоку, отримав високі 15,500 бала. Цей результат дозволив українцю захопити та тривалий час утримувати лідерство.

Верняєв мав зручнішу стартову позицію та виступав п'ятим. Олімпійський чемпіон Ріо не втримався на снаряді під час виконання одного з елементів та з оцінкою 13,300 втратив шанси на медалі та став у підсумку восьмим.

Першим, хто випередив Іллю Ковтуна став китаєць Цзоу Цзиньюань, який показав безпомилкову програму та заробив 16,200.

Нагорода українцю була гарантована після виступу Лукаса Даузера з Німеччини, який припустився грубих помилок та отримав лише 13,700.

Останнім виступив Шінносуке Ока з Японії, він з оцінкою 15,300 став третім та не зміг випередити Іллю Ковтуна, який отримав срібло Ігор у Парижі.

Олімпіада-2024

5 серпня

Спортивна гімнастика

Чоловіки. Бруси

1. Цзоу Цзиньюань (Китай) - 16,200

2. Ілля Ковтун (Україна) - 15,500

3. Шінносуке Ока (Японія) - 15,300

8. Олег Верняєв (Україна) - 13,300

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Крім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.