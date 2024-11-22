Ребров відреагував на жеребкування стикових матчів Ліги націй

Заяву Сергія Реброва опублікувала пресслужба Української асоціації футболу.

"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони", - сказав головний тренер збірної України.

Суперником українців у стикових матчах буде Бельгія.

"Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія – це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", - йдеться у заяві.

Перший матч проти бельгійців збірна України зіграє номінально вдома 20 березня 2025 року. Зустріч-відповідь відбудеться 23 березня.

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.

6-й тур Ліги націй закінчився перемогою України над Албанією (2:1) та виграшем Чехії над Грузією (2:1).