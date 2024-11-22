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Головна Спорт Жеребкування в Лізі націй: Україна зіграє проти Бельгії у плейоф за місце у дивізіоні A

Жеребкування в Лізі націй: Україна зіграє проти Бельгії у плейоф за місце у дивізіоні A

Увесь Лесь
22 листопада, 2024 п'ятниця
14:00
Спорт Збірна України з футболу, Ліга націй

У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги націй

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Про це повідомляє сайт Ліги націй.

За результатами жеребкування, збірна України отримала у суперники в плейоф за місце у дивізіоні A збірну Бельгії.

Перший матч проти бельгійців збірна України зіграє номінально вдома 20 березня 2025 року. Зустріч-відповідь відбудеться 23 березня.

Усі результати жеребкування плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй:

  • Туреччина - Угорщина
  • Україна - Бельгія
  • Австрія - Сербія
  • Греція - Шотландія

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй:

  • Нідерланди – Іспанія (Чвертьфінал №1)
  • Хорватія – Франція (Чвертьфінал №2)
  • Данія – Португалія (Чвертьфінал №3)
  • Італія – Німеччина (Чвертьфінал №4)

У півфіналі зустрінуться пари:

  • Чвертьфінал №4 – Чвертьфінал №3
  • Чвертьфінал №1 – Чвертьфінал №2

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня. Фінал чотирьох відбудеться у червні 2025 року.

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй 

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0. 

6-й тур Ліги націй закінчився перемогою України над Албанією (2:1) та виграшем Чехії над Грузією (2:1).

Теги:
Новини
Україна
Футбол
Збірна України
Ліга націй
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