Жеребкування в Лізі націй: Україна зіграє проти Бельгії у плейоф за місце у дивізіоні A

Про це повідомляє сайт Ліги націй.

За результатами жеребкування, збірна України отримала у суперники в плейоф за місце у дивізіоні A збірну Бельгії.

Перший матч проти бельгійців збірна України зіграє номінально вдома 20 березня 2025 року. Зустріч-відповідь відбудеться 23 березня.

Усі результати жеребкування плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй:

Туреччина - Угорщина

Україна - Бельгія

Австрія - Сербія

Греція - Шотландія

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй:

Нідерланди – Іспанія (Чвертьфінал №1)

Хорватія – Франція (Чвертьфінал №2)

Данія – Португалія (Чвертьфінал №3)

Італія – Німеччина (Чвертьфінал №4)

У півфіналі зустрінуться пари:

Чвертьфінал №4 – Чвертьфінал №3

Чвертьфінал №1 – Чвертьфінал №2

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня. Фінал чотирьох відбудеться у червні 2025 року.

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.

6-й тур Ліги націй закінчився перемогою України над Албанією (2:1) та виграшем Чехії над Грузією (2:1).