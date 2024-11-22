Жеребкування в Лізі націй: Україна зіграє проти Бельгії у плейоф за місце у дивізіоні A
У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги націй
Про це повідомляє сайт Ліги націй.
За результатами жеребкування, збірна України отримала у суперники в плейоф за місце у дивізіоні A збірну Бельгії.
Перший матч проти бельгійців збірна України зіграє номінально вдома 20 березня 2025 року. Зустріч-відповідь відбудеться 23 березня.
Усі результати жеребкування плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй:
- Туреччина - Угорщина
- Україна - Бельгія
- Австрія - Сербія
- Греція - Шотландія
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй:
- Нідерланди – Іспанія (Чвертьфінал №1)
- Хорватія – Франція (Чвертьфінал №2)
- Данія – Португалія (Чвертьфінал №3)
- Італія – Німеччина (Чвертьфінал №4)
У півфіналі зустрінуться пари:
- Чвертьфінал №4 – Чвертьфінал №3
- Чвертьфінал №1 – Чвертьфінал №2
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня. Фінал чотирьох відбудеться у червні 2025 року.
Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.
6-й тур Ліги націй закінчився перемогою України над Албанією (2:1) та виграшем Чехії над Грузією (2:1).
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