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Головна Футбол "Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли

"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли

Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
21:59
Футбол Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті

У 12-му турі Англійської Премʼєр-ліги "Манчестер Сіті" з розгромним рахунком програв лондонському "Тоттенгему"

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" закінчився поразкою господарів з рахунком 0:4. Дубль у ворота "Сіті" оформив Джеймс Меддісон, ще по голу забили Педро Порро та Бреннан Джонсон.

Для "Ман Сіті" це вже пʼята поразка поспіль: в АПЛ вони поступились "Борнмуту" (1:2) та "Брайтону" (1:2), у Лізі чемпіонів "Спортінгу" (1:4), а у Кубку футбольної ліги "Тоттенгему" (1:2).

Варто відзначити, що 5 матчів без перемог - це найгірший показник у карʼєрі Пепа Гвардіоли.

Після 12-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" займає друге місце з 23 балами. Команда Гвардіоли відстає від "Ліверпуля" на 5 пунктів. У команди Арне Слота матч у запасі.

Англійська Премʼєр-ліга

12-й тур

23 листопада

"Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" 0:4

Голи: Меддісон, 13, 20, Порро, 52, Джонсон, 90+3

  • 19 листопада повідомлялось, що Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свою роботу в англійському "Манчестер Сіті".
Теги:
Новини
Спорт
Ліга чемпіонів
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
Результати футбольних матчів
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