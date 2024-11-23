"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
У 12-му турі Англійської Премʼєр-ліги "Манчестер Сіті" з розгромним рахунком програв лондонському "Тоттенгему"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" закінчився поразкою господарів з рахунком 0:4. Дубль у ворота "Сіті" оформив Джеймс Меддісон, ще по голу забили Педро Порро та Бреннан Джонсон.
Для "Ман Сіті" це вже пʼята поразка поспіль: в АПЛ вони поступились "Борнмуту" (1:2) та "Брайтону" (1:2), у Лізі чемпіонів "Спортінгу" (1:4), а у Кубку футбольної ліги "Тоттенгему" (1:2).
Варто відзначити, що 5 матчів без перемог - це найгірший показник у карʼєрі Пепа Гвардіоли.
Після 12-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" займає друге місце з 23 балами. Команда Гвардіоли відстає від "Ліверпуля" на 5 пунктів. У команди Арне Слота матч у запасі.
Англійська Премʼєр-ліга
12-й тур
23 листопада
"Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" 0:4
Голи: Меддісон, 13, 20, Порро, 52, Джонсон, 90+3
- 19 листопада повідомлялось, що Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свою роботу в англійському "Манчестер Сіті".
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