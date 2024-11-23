"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" закінчився поразкою господарів з рахунком 0:4. Дубль у ворота "Сіті" оформив Джеймс Меддісон, ще по голу забили Педро Порро та Бреннан Джонсон.

Для "Ман Сіті" це вже пʼята поразка поспіль: в АПЛ вони поступились "Борнмуту" (1:2) та "Брайтону" (1:2), у Лізі чемпіонів "Спортінгу" (1:4), а у Кубку футбольної ліги "Тоттенгему" (1:2).

Варто відзначити, що 5 матчів без перемог - це найгірший показник у карʼєрі Пепа Гвардіоли.

Після 12-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" займає друге місце з 23 балами. Команда Гвардіоли відстає від "Ліверпуля" на 5 пунктів. У команди Арне Слота матч у запасі.

Англійська Премʼєр-ліга

12-й тур

23 листопада

"Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" 0:4

Голи: Меддісон, 13, 20, Порро, 52, Джонсон, 90+3