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Головна Футбол Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"

Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"

Влад Дідусь
19 листопада, 2024 вiвторок
23:21
Футбол Хосеп Гвардіола

Іспанський фахівець Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свою роботу в англійському "Манчестер Сіті"

Зміст

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свій контракт, який закінчувався наприкінці цього сезону. Іспанський фахівець підпише угоду на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він завоював 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.

  • 28 жовтня лідер "Манчестер Сіті" Родрі виграв "Золотий мʼяч".
Теги:
Новини
Спорт
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
Прем'єр-ліга Англії
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