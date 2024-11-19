Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"
Іспанський фахівець Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свою роботу в англійському "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свій контракт, який закінчувався наприкінці цього сезону. Іспанський фахівець підпише угоду на один рік з можливістю продовження ще на сезон.
Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він завоював 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.
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