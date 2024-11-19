Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Хосеп Гвардіола вирішив продовжити свій контракт, який закінчувався наприкінці цього сезону. Іспанський фахівець підпише угоду на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він завоював 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.