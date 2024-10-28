"Золотий м'яч - 2024": "Реал" влаштував демарш перед церемонією нагородження

Про це повідомляє Marca.

За інформацією іспанського видання, Вінісіус Жуніор не стане володарем "Золотого м'яча - 2024". Через це представники "Реалу" відмовилися їхати на церемонію вручення головного індивідуального трофея світового футболу, яка відбудеться сьогодні у Парижі та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Серед інших, до Франції не приїхав й українець Андрій Лунін, який претендує на звання найкращого голкіпера 2024 року.

Таким чином, головним претендентом на нагороду став іспанський півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Родрі.

24-річний Вінісіус Жуніор у минулому сезоні зіграв за "Реал" 39 матчів, забив 24 голи та віддав 11 результативних передач. Разом із мадридцями він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

28-річний Родрі минулого сезону зіграв за "Манчестер Сіті" 50 матчів, забив 9 голів та зробив 14 асистів. Разом із клубом хавбек став чемпіоном Англії, а у складі збірної Іспанії виграв Євро-2024.