"Золотий м'яч - 2024": "Реал" влаштував демарш перед церемонією нагородження
Бразильський футболіст "Реалу" Вінісіус Жуніор та представники мадридського клубу не прибули на церемонію вручення "Золотого м'яча" до Парижу
Про це повідомляє Marca.
За інформацією іспанського видання, Вінісіус Жуніор не стане володарем "Золотого м'яча - 2024". Через це представники "Реалу" відмовилися їхати на церемонію вручення головного індивідуального трофея світового футболу, яка відбудеться сьогодні у Парижі та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Серед інших, до Франції не приїхав й українець Андрій Лунін, який претендує на звання найкращого голкіпера 2024 року.
Таким чином, головним претендентом на нагороду став іспанський півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Родрі.
24-річний Вінісіус Жуніор у минулому сезоні зіграв за "Реал" 39 матчів, забив 24 голи та віддав 11 результативних передач. Разом із мадридцями він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.
28-річний Родрі минулого сезону зіграв за "Манчестер Сіті" 50 матчів, забив 9 голів та зробив 14 асистів. Разом із клубом хавбек став чемпіоном Англії, а у складі збірної Іспанії виграв Євро-2024.
- 4 вересня Андрій Лунін отримав номінацію на звання найкращого голкіпера року.
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