Українця Луніна номінували на приз імені Лева Яшина

Про це повідомляє France Football, який вручає нагороду.

Приз імені Лева Яшина (прим. - радянського голкіпера, який вигравав Золотий мʼяч) вручається найкращому воротарю року.

Разом з Андрієм Луніним, який презентує "Реал" і збірну України, за нагороду поборються Діогу Кошта ("Порту"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель ("Боруссія Д"), Майк Меньян ("Мілан"), Гіорг Мамардашвілі ("Валенсія"), Емільяно Мартінес ("Астон Вілла"), Унай Сімон" ("Атлетік"), Янн Зоммер ("Інтер") і Ронвен Вільямс ("Мамелоді Сандаунз").

Вручення нагороди відбудеться 28 жовтня у Парижі. У цей же вечір оголосять переможця Золотого мʼяча, найкращої команди року, найкращого тренера року і т.д.

Як виступав Андрій Лунін у 2024 році

У сезоні 2023/24 Андрій Лунін став надважливим футболістом для мадридського "Реала". Українець скористався нагодою і через травму Тібо Куртуа був основним голкіпером команди.

Завдяки впевненій грі Луніна "Реал" виграв Лігу чемпіонів і став чемпіоном Іспанії. Загалом українець відіграв 31 матч, серед них 12 "на нуль" у всіх турнірах.

Водночас Андрій Лунін втратив місце в основі після повернення Тібо Куртуа. Тренерський штаб Карла Анчелотті довіряє бельгійській зірці. Українець наразі не виходив на поле у новому сезоні Ла Ліги.