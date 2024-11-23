Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Вірменські компанії допомагають РФ обходити західне ембарго на торгівлю золотом, – ЗМІ

Вірменські компанії допомагають РФ обходити західне ембарго на торгівлю золотом, – ЗМІ

Юлія Лаврук
23 листопада, 2024 субота
21:24
Світ Операції з золотом

Вірменські компанії, за якими стоять впливові в країні політики та бізнесмени, допомагають Росії обходити західне ембарго на торгівлю золотом

Зміст

Про це йдеться в розслідуванні Hetq та The Insider.

Там зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення російське золото експортувалося до Великої Британії, але з 2022 року основними одержувачами стали ОАЕ, Гонконг і Туреччина. Однак ці потоки повністю припинилися до квітня 2023 року. 

"Відтоді жодної унції російського золота не було експортовано за межі Євразійського економічного союзу. Приблизно в той самий час, за повідомленнями Hetq, Вірменія стала великим експортером золота. The Insider і Hetq з'ясували, що практично все це золото ввозилося з Росії", - йдеться в повідомленні.

Журналісти, посилаючись на дані російської митниці зазначили, що з 2022 до 2024 року Вірменія закупила з Росії 89 тонн золота на суму приблизно $5,2 млрд. Дані вірменської митниці свідчать, що з 2023 року по кінець першого півріччя 2024 року в країну було завезено 111 тонн російського золота загальною вартістю $6,2 млрд.

У матеріалі зауважили, що, для порівняння, у 2022 році загальний обсяг імпорту Вірменії становив $11 млрд, а ВВП країни – $19,5 млрд.

Журналісти з'ясували, що серед найбільших імпортерів російського золота у Вірменію у 2024 році є фірми, пов'язані з відомими вірменськими політиками й олігархами, а також бізнеси, що мають зв'язки з Росією.

Читайте також: Адміністрація Трампа буде використовувати свій вплив, аби зняти санкції з РФ, - політичний діяч зі США Рашкін

Hetq та The Insider зазначили, що версія про те, що російське золото може використовуватися в ювелірній промисловості, викликає значні сумніви. Адже у 2020 році експорт ювелірних виробів із Вірменії становив $26 млн, 2021-го – $75 млн, 2022-го – $109 млн, а 2023-го – $499 млн. 

"Золото не залишається у Вірменії ні у вигляді ювелірних виробів, ні у банків. Воно експортується. Згідно з даними Комітету державних доходів, у 2023 році золото здебільшого прямувало в ОАЕ. А за даними митниці Вірменії, за перше півріччя 2024 року з країни експортували рекордний обсяг золота – близько 59 тонн ($4,1 млрд)", – йдеться в матеріалі.

Крім Об'єднаних Арабських Еміратів, невеликі обсяги також експортуються в Гонконг і Китай, додали журналісти.

У мінекономіки Вірменії у відповідь на запит Hetq заявили, що експорт російського золота, що перебуває під ембарго, може загрожувати Вірменії вторинними санкціями. Проте у відомстві наголосили, що таких випадків поки що не зафіксовано.

Дані Статистичної служби Вірменії показують, що з травня 2024 року імпорт та експорт золота у Вірменії різко скоротилися порівняно з першими чотирма місяцями року. Наприклад, якщо у квітні з Вірменії було експортовано 14,3 тонни золота, то в травні – лише 3,7 тонни, додали журналісти.

  • Низка банків у країнах Європи та Азії перестали обслуговувати банківські картки системи UnionPay, видані російським банком "Газпромбанк".
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
журналісти
Вірменія
санкції проти Росії
Економіка
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
22 листопада, 2024 п'ятниця
Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру
Сергій Лавров
Автор Юлія Лаврук
22 листопада, 2024 п'ятниця
Лавров заявив, що Зеленський "злякався" відповіді РФ на застосування далекобійних ракет
путін путлер
Автор Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
"Поділ на 3 частини": РФ намагається просувати на Захід план, де Україна втрачає державність, - ЗМІ
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.07
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
22:02
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
фейк, розсилка
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції у розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:29
Буджак на мапі України
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
21:26
Віктор Бондарєв
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
21:05
Донбас, Донеччина, війна
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
20:42
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
У Греції встановили цінник на українця, якого забажали продати після вдалого матчу за збірну
20:27
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
20:10
Оновлено
До кінця сьогоднішнього дня в Україні світло не вимикатимуть
20:03
OPINION
Хоронителі пам'яті совка
20:00
У Києві вночі сталася стрілянина в готелі: загинув 27-річний чоловік
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:48
У Броварах вибухнула граната у квартирі: постраждала жінка
19:37
Війна з Росією, ЗСУ
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
19:29
Рабин Цві Коган
В Абу-Дабі зник безвісти рабин: до пошуків підключилась ізраїльська розвідка
19:29
Анашкін з Путіним
Генерала Анашкіна зняли з командування армією РФ на Сіверському напрямку: у ворога там немає просування
19:15
світло
Тільки з 14:00 до 18:00 й одна черга: графік відключень світла на 24 листопада
19:00
Грузія протести
Грузинська опозиція закликала громадян узяти вихідний на 25 листопада, аби прибути до Тбілісі й не допустити "Мрію" до парламенту
18:46
Інтерв’ю
Анатолій Храпчинський
У застосування Росією ядерної зброї я не вірю. Розмова Еспресо з авіаекспертом Храпчинським
18:25
Володимир Зеленський
Зеленський: у січні хочу почути нові пропозиції Трампа щодо плану завершення війни
18:05
OPINION
Як влада мала б боротися з telegram
17:51
Володимир Зеленський
Путін дав наказ витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа, – Зеленський
17:25
МВС створило електронну мапу понад 2000 випадків канібалізму під час Голодомору
17:23
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Кремль буде позначати Трампу свої рамки щодо припинення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
17:20
Віктор Ющенко
Розвідка США розсекретила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїла Росія, - Bloomberg
17:03
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 125 боєзіткнень: росіяни завдали 110 обстрілів по Курщині
17:03
Жан-Ноель Барро
Немає ніяких "червоних ліній", коли йдеться про підтримку України, - очільник МЗС Франції Барро про можливість залучення до війни французьких військових
16:52
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах, - Зеленський
16:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Без гарантій безпеки для України жодні переговори не мають сенсу, - дипломат Брайза
16:34
Мати пекла коржики з перетертих бруньок, половина села не вижила: 100-річна жителька Черкащини розповіла про Голодомор
16:22
Огляд
Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна
Волейболісти-втікачі та успіх України в Лізі націй: головні новини українського спорту за тиждень
16:09
Рафал Тшасковський
Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі
16:05
OPINION
Путіне, Шойгу, де "Орєшнік"?
15:59
Ексклюзив
У Кентерберійському соборі розпочнеться особливе богослужіння з ушанування пам'яті жертв Голодомору
15:53
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни викрали щонайменше 785 об'єктів української культурної спадщини
15:52
Майк Раундс
"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним
15:34
путін
Путін під час "ракетного" звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками: Bild припустив, що це означає
15:25
обстріл, ППО
Україна може збивати нові російські ракети "Кедр", що здатні нести "ядерку": NV дізнався як
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV