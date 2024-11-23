Вірменські компанії допомагають РФ обходити західне ембарго на торгівлю золотом, – ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні Hetq та The Insider.

Там зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення російське золото експортувалося до Великої Британії, але з 2022 року основними одержувачами стали ОАЕ, Гонконг і Туреччина. Однак ці потоки повністю припинилися до квітня 2023 року.

"Відтоді жодної унції російського золота не було експортовано за межі Євразійського економічного союзу. Приблизно в той самий час, за повідомленнями Hetq, Вірменія стала великим експортером золота. The Insider і Hetq з'ясували, що практично все це золото ввозилося з Росії", - йдеться в повідомленні.

Журналісти, посилаючись на дані російської митниці зазначили, що з 2022 до 2024 року Вірменія закупила з Росії 89 тонн золота на суму приблизно $5,2 млрд. Дані вірменської митниці свідчать, що з 2023 року по кінець першого півріччя 2024 року в країну було завезено 111 тонн російського золота загальною вартістю $6,2 млрд.

У матеріалі зауважили, що, для порівняння, у 2022 році загальний обсяг імпорту Вірменії становив $11 млрд, а ВВП країни – $19,5 млрд.

Журналісти з'ясували, що серед найбільших імпортерів російського золота у Вірменію у 2024 році є фірми, пов'язані з відомими вірменськими політиками й олігархами, а також бізнеси, що мають зв'язки з Росією.

Читайте також: Адміністрація Трампа буде використовувати свій вплив, аби зняти санкції з РФ, - політичний діяч зі США Рашкін

Hetq та The Insider зазначили, що версія про те, що російське золото може використовуватися в ювелірній промисловості, викликає значні сумніви. Адже у 2020 році експорт ювелірних виробів із Вірменії становив $26 млн, 2021-го – $75 млн, 2022-го – $109 млн, а 2023-го – $499 млн.

"Золото не залишається у Вірменії ні у вигляді ювелірних виробів, ні у банків. Воно експортується. Згідно з даними Комітету державних доходів, у 2023 році золото здебільшого прямувало в ОАЕ. А за даними митниці Вірменії, за перше півріччя 2024 року з країни експортували рекордний обсяг золота – близько 59 тонн ($4,1 млрд)", – йдеться в матеріалі.

Крім Об'єднаних Арабських Еміратів, невеликі обсяги також експортуються в Гонконг і Китай, додали журналісти.

У мінекономіки Вірменії у відповідь на запит Hetq заявили, що експорт російського золота, що перебуває під ембарго, може загрожувати Вірменії вторинними санкціями. Проте у відомстві наголосили, що таких випадків поки що не зафіксовано.

Дані Статистичної служби Вірменії показують, що з травня 2024 року імпорт та експорт золота у Вірменії різко скоротилися порівняно з першими чотирма місяцями року. Наприклад, якщо у квітні з Вірменії було експортовано 14,3 тонни золота, то в травні – лише 3,7 тонни, додали журналісти.