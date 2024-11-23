Турецькі банки припинили обслуговування банківських карт системи UnionPay, виданих російським Газпромбанком

Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.

Зазначається, що при спробі зняти гроші в банкоматі видається попередження або про технічну помилку, або про те, що картка не обслуговується банком. Крім того, деякі банкомати виводять повідомлення про те, що банк не дає дозвіл на операції з карткою.

Подібну ситуацію помітили у банкоматах державних банків, а також приватних фінансових структур Туреччини та банків з іноземною участю, пишуть російські журналісти. Відмова в обслуговуванні поширюється як на корпоративні картки Газпромбанку, так і на індивідуальні із системою UnionPay.

Міністерство фінансів США 21 листопада повідомило про новий пакет антиросійських санкцій, до якого увійшли десятки фізичних та юридичних осіб. Під обмеження підпав, зокрема, Газпромбанк, на який раніше санкції не поширювалися.

Пізніше банк повідомив, що санкції не вплинуть на його роботу, банк продовжує обслуговувати клієнтів та проводити операції на фінансових ринках у штатному режимі. Усі картки банку, зокрема іноземних платіжних систем, продовжать працювати у магазинах, і навіть у банкоматах по всій території Росії.

Кредитна організація також повідомила, що фіксує труднощі в роботі карток UnionPay за кордоном.