США запровадили нові санкції проти банківського сектору РФ

Про це йдеться на сайті відомства.

Під санкції потрапив, зокрема, Газпромбанк та його шість іноземних дочірніх компаній. У мінфіні США зазначили, що цей банк є каналом, через який Росія закуповує військову техніку для ведення війни проти України.

"Російський уряд також використовує Газпромбанк для виплат своїм солдатам, у тому числі бойових премій, а також для виплати компенсацій сім'ям російських солдатів, які загинули у жорстокій війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Окрім Газпромбанку, під дію санкцій потрапили також "БКС-банк", "ДОМ. РФ", "Братський народний банк", банк "Кремлівський", банк "Центрокредит" і низка інших кредитних організацій.

Серед фізичних осіб під санкції потрапили перші заступники голови Центробанку РФ Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін та очільниця департаменту національної платіжної системи Центробанку Алла Бакіна.

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"Сьогоднішні санкції, які спрямовані проти найбільшого російського банку, що залишився поза санкціями, а також проти десятків інших фінансових установ і посадових осіб в Росії, ще більше послаблять російську військову машину", - зазначили в мінфіні США.