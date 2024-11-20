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"Рекордний рівень безробіття": голова Центробанку РФ заявила про вичерпання майже всіх ресурсів російської економіки

Ксенія Золотова
20 листопада, 2024 середа
01:27
Війна з Росією Центробанк Росії

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила 19 листопада, що майже всі доступні ресурси в російській економіці вже задіяні

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Про це пише The Moscow Times.

Набіулліна підкреслила, що у такій ситуації РФ опинилася вперше.

"Такого низького безробіття у нас не було ніколи. І мало знайдеться країн, де вона колись настільки сильно опускалася", - сказала голова Центробанку РФ. 

За опитуваннями ЦБ, 73% підприємств зазнають кадрового голоду, а рівень завантаження потужностей на заводу, згідно з Росстатом, перевищив 80%, що також є історичним рекордом.

"Коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому продовжується стимулюватися попит", виникає стагфляція", - зазначила Набіулліна.

Щоб уникнути цього ризику, ЦБ підвищує ключову ставку, пояснила вона: "В інших країнах, які проходили через стагфляцію, — це результат необґрунтовано м'якої грошово-кредитної політики, коли її треба посилювати".

За даними Росстату, російська економіка продовжує зростати, хоча темпи сповільнюються у міру того, як кредити дорожчають, сировинні галузі втрачають західні ринки, а заводи ВПК досягають меж потужностей. У третьому кварталі, за офіційною оцінкою, ВВП РФ додав 3,1% після зростання на 4,1% у другому кварталі та на 5,4% — у першому.

Наступного року, за прогнозом ЦБ, економіка може опинитися на межі стагнації: ВВП збільшиться лише на 0,5-1%, а темпи зростання інвестицій і приватного споживання можуть обнулитися. МВФ прогнозує уповільнення російської економіки втричі - з 3,9% зростання цього року до 1,3% - наступного.

За оцінками МВФ, наступного року ВВП Росії зростатиме на третину повільніше, ніж у розвинених країнах (1,8%), і втричі повільніше, ніж у тих, що розвиваються (4,2%). Від Китаю, якому фонд прогнозує зростання на 4,5%, російська економіка відстане в 3,5 раза, а від Індії (6,5%) - у п'ять разів. При цьому до 2029 року темпи зростання ВВП Росії сповільняться ще більше - до 1,2% на рік, очікує фонд.

  • Російська держдума одразу в другому й третьому читаннях схвалила законопроєкт, який дозволяє списувати прострочені кредити розміром до 10 млн рублів для учасників війни проти України.
Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
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