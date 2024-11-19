Держдума РФ дозволила списувати кредити до 10 млн рублів учасників війни проти України
Російська держдума одразу в другому й третьому читаннях схвалила законопроєкт, який дозволяє списувати прострочені кредити розміром до 10 млн рублів для учасників війни проти України
Про це пише російська служба "Радіо Свобода".
Зазначено, що норми стосуватимуться мобілізованих до армії РФ, призовників, військових, які підпишуть контракт після 1 грудня 2024 року терміном на 1 рік, а також на їхні подружжя.
Відповідно до закону, в охочих "погасити кредит" заборгованість має бути до укладення контракту. Таким чином, можна списати лише ті кредити, які взяли до 1 грудня цього року.
Водночас закон звільняє військових, які воюють проти України, від виконавчого збору, що становить 7% від заборгованості чи майна, що стягується.
Також документ збільшує тривалість кредитних канікул - з 30 до 180 днів після дати закінчення контракту чи припинення участі у війні. Водночас подати заяву на отримання відпустки можна до 31 грудня 2024 року.
Закон набирає чинності 1 грудня цього року.
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