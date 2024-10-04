В Росії хочуть заборонити квадроберів і тарологів

Про це заявив депутат держдуми Андрій Свинцов.

Окрім квадроберів депутати країни-агресора також планують заборонити тарологів і нумерологів.

"Ми найближчим часом все це заборонимо, включаючи квадроберів. Бажаєте людям допомагати? Ідіть вчитися медицині або в церкву йдіть. Широку аудиторію збирати – це шахрайство. Це все треба відрегулювати. Масово ми це заборонимо протягом року, ініціативи дійдуть розгляду", - йдеться у заяві Свинцова.

У держдумі обіцяють визнавати квадроберів, тарологів і нумерологів - "екстремістами". Також обіцяють "дикі штрафи".