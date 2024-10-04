В Росії хочуть заборонити квадроберів і тарологів
В Росії на офіційному рівні починають "боротись" з квадроберами
Про це заявив депутат держдуми Андрій Свинцов.
Окрім квадроберів депутати країни-агресора також планують заборонити тарологів і нумерологів.
"Ми найближчим часом все це заборонимо, включаючи квадроберів. Бажаєте людям допомагати? Ідіть вчитися медицині або в церкву йдіть. Широку аудиторію збирати – це шахрайство. Це все треба відрегулювати. Масово ми це заборонимо протягом року, ініціативи дійдуть розгляду", - йдеться у заяві Свинцова.
У держдумі обіцяють визнавати квадроберів, тарологів і нумерологів - "екстремістами". Також обіцяють "дикі штрафи".
- 3 жовтня у Молдові заблокували пʼять сайтів, серед яких російські Яндекс, Rutube і Dzen.
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