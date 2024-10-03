У Молдові заблокували російські Яндекс і Rutube

Про це повідомив молдавський інтернет-провайдер Orange.

Зазначено, що блокування відбулося за запитом Служби інформації та безпеки.

Відтепер у державі заблокували доступ до російських платформ Яндекс, Dzen i Rutube, а також до moldova24.online й pwa.moldova24.online.