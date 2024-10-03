У Молдові заблокували російські Яндекс і Rutube
У Молдові заблокували пʼять сайтів, серед яких російські Яндекс, Rutube і Dzen
Про це повідомив молдавський інтернет-провайдер Orange.
Зазначено, що блокування відбулося за запитом Служби інформації та безпеки.
Відтепер у державі заблокували доступ до російських платформ Яндекс, Dzen i Rutube, а також до moldova24.online й pwa.moldova24.online.
- У жовтні минулого року служба безпеки та інформації Молдови заблокувала доступ до 22 сайтів російських засобів масової інформації, більшість із яких є державними.
- Також 26 вересня цього року в Молдові заблокували сім проросійських сайтів.
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