У Молдові заблокували 22 сайти російських пропагандистів
Служба безпеки та інформації (SIS) Молдови заблокувала доступ до 22 сайтів російських засобів масової інформації, більшість із яких є державними
Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті відомства, пише "Нова газета. Європа"
У SIS підкреслили, що низка російських ЗМІ "змінювала зміст інформації, що розповсюджується в публічному полі в умовах надзвичайного стану". При цьому самі зміни виходили від "органів державної влади держави, яка перебуває у стані військового конфлікту та визнана державою-агресором", вважають у відомстві.
Під блокування на території Молдови потрапили сайти телеканалів "Росія 1", "Росія 24", "Перший канал", НТВ, ТВЦ, "Зірка", РЕН ТВ, "Мир", "П'ятий канал", "Москва 24", "360", "Спас". Також буде обмежена робота ресурсів ВДТРК, RT, Вісті.ru, Smotrim.ru, радіо "Вісті ФМ" та "Маяк". Розпорядження надіслано молдавським провайдерам для "негайного блокування".
- У лютому Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов'язаних із російськими пропагандистами.
- У січні пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції, через блокування рахунків.
- Ще у середині минулого року найбільший європейський оператор супутникового зв'язку – французький Eutelsat відключив мовлення НТВ-Мир на всій європейській території за те, що російський телеканал наполегливо називає українців нацистами.
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