У Латвії заблокували низку сайтів пропагандистів РФ
Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов'язаних із російськими пропагандистами
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Рішення про блокування, як зазначає видання, ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.
Під блокування потрапили сайти, повʼязані з Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дубльованих дзеркал вказаних сайтів.
- До слова, у грудні 2022 року NEPLP анулював ліцензію російського опозиційного телеканалу "Дождь". Це рішення ухвалене "у зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку". Крім того, на території Латвії закрили доступ до програм телеканалу на сервісі Youtube.
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