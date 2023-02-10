У Латвії заблокували низку сайтів пропагандистів РФ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Рішення про блокування, як зазначає видання, ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Під блокування потрапили сайти, повʼязані з Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дубльованих дзеркал вказаних сайтів.