Про це повідомив Керівник ради Іварс Аболіньш у twitter.

За його словами, NEPLP провела засідання та вирішила анулювати латвійську ліцензію російського телеканалу "Дождь".

"У зв’язку із загрозами національній безпеці та громадському порядку NEPLP сьогодні вранці прийняла рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь". Він зникне з ефіру 8 грудня. NEPLP переконалася, що керівництво "Дождя" не розуміє та не усвідомлює характеру та серйозності кожного окремого порушення, та його вагомості загалом. Закони Латвії повинні дотримуватися та поважатися всіма", - написав Аболіньш.

Служба державної безпеки Латвії раніше розпочала розслідування щодо телеканалу "Дождь" у зв'язку зі словами ведучого програми новин "Тут і зараз" Олексія Коростельова про порушення прав росіян, мобілізованих для участі у війні проти України, і про те, що багатьом російським військовослужбовцям глядачі каналу "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".

Як повідомила Служба безпеки Латвії 2 грудня, стосовно телеканалу є підозри щодо надання допомоги російським окупаційним силам.

У РФ телеканал "Дождь" визнаний так званим іноагентом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сайт телеканалу було заблоковано у РФ. Влітку канал відновив мовлення з Риги.

2 грудня російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі заявив про підтримку окупантів.

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