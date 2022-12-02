Відповідне відео з ефіру опублікував у Telegram очільник Мінкульту України Олександр Ткаченко.

В ефірі "Дождя" ведучий закликав росіян повідомляти про порушення під час мобілізації та розповів про те, що канал допомагає у забезпеченні російських окупантів усім необхідним.

"Ми сподіваємося, багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та просто елементарними зручностями на фронті", - сказав він.

"Коли "хороші русскі" допомагають "поганим руссскім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові?" - прокоментував заяву ведучого росЗМІ Олександр Ткаченко.

Як свідчать результати дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI), Росія хотіла захопити Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність, унаслідок якої більшість підрозділів окупантів не знали, що їм робити.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb