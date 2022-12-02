Про це свідчать результати дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI).

Авторами доповіді є військові експерти Джек Уотлінг та Нік Рейнолдс, колишній радник міністра оборони України, член-кореспондент RUSI Олександр Данилюк та екскомандувач Десантно-штурмових військ України Михайло Забродський.

На думку експертів, Росія мала намір захопити Україну протягом 10 днів, а потім здійснити анексію до серпня 2022 року. Військове командуваннч країни-агресорки сподівалося, що швидкість атаки і кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці України. Крім того, під Києвом росіяни досягли переваги у співвідношенні сил - 12:1.

Однак російські війська виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання свого плану. Про намір наступати на українську столицю не знали більшість російських підрозділів, які отримали накази про наступ не раніше, ніж за 24 години до вторгнення.

Росіянам не вистачало боєприпасів, пального, продовольства і чіткого розуміння, що робити.

Таким чином, за рахунок збереження секретності збройні сили РФ отримали перевагу раптовості на оперативному рівні, але на тактичному рівні ЗСУ краще розуміли, що їм робити, бо готувалися відбивати наступ російської армії вісім років.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей, прибрати сліди й медійно видати це за "визволення".

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