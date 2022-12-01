Про це у твітер написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Попередній аналіз документів "про початок СВО" говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за "визволення", - написав політик.

І додав, що після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал.

Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за «визволення». Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 1, 2022

Сьогодні, 1 грудня, Подоляк також повідомив, що від 24 лютого у війні з РФ загинули 10-13 тис. українських військових, а втрати в армії РФ становлять понад 200 тис.

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