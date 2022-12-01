Від 24 лютого у війні з РФ загинули 10-13 тис. українських військових, - Подоляк

Про це у телемарафоні розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"У нас є офіційні цифри від Генштабу і вони свідчать, що загинули від 10 до 12,5-13 тисяч захисників України. І ми відкрито про це говоримо. Звичайно більше втрат у нас через поранення воїнів і це зрозуміло через масштаби обстрілів", - повідомив чиновник.

Він наголосив, що зовсім інша ситуація з втратами серед мирних мешканців.

"Тут озвучена цифра у 20 тис. може бути суттєво більшою. І ми про це говоримо на усіх майданчиках. Росія воює не на полі бою, де вона однозначно програє, а воює з цивільним населенням, особливо на окупованих територіях. Про що свідчить велика кількість масових поховань та катівень", - додав Подоляк.

І найголовніше, на чому наголосив представник Офісу президента, – Росія сказала своїм військовим, що вони, зайшовши на територію України, можуть робити все, що завгодно, лише повинні встановити тут окупаційний режим:

"Їм дозволили вбивати, катувати, ґвалтувати, грабувати – на все командування буде закривати очі. І цим вдалося залучити велику кількість неадекватів, дії яких ми бачимо на нашій землі".

30 листопада глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу.

Раніше сьогодні, 1 грудня, Подоляк повідомив, що втрати Росії вбитими і пораненими перевищують 200 тис. осіб, проте не називав точної кількості втрат в українському війську.

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