Від 24 лютого у війні з РФ загинули 10-13 тис. українських військових, - Подоляк
Офіційні цифри від Генерального штабу свідчать, що від лютого у війні з РФ загинули від 10 до 12,5-13 тисяч захисників України
Про це у телемарафоні розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"У нас є офіційні цифри від Генштабу і вони свідчать, що загинули від 10 до 12,5-13 тисяч захисників України. І ми відкрито про це говоримо. Звичайно більше втрат у нас через поранення воїнів і це зрозуміло через масштаби обстрілів", - повідомив чиновник.
Він наголосив, що зовсім інша ситуація з втратами серед мирних мешканців.
"Тут озвучена цифра у 20 тис. може бути суттєво більшою. І ми про це говоримо на усіх майданчиках. Росія воює не на полі бою, де вона однозначно програє, а воює з цивільним населенням, особливо на окупованих територіях. Про що свідчить велика кількість масових поховань та катівень", - додав Подоляк.
І найголовніше, на чому наголосив представник Офісу президента, – Росія сказала своїм військовим, що вони, зайшовши на територію України, можуть робити все, що завгодно, лише повинні встановити тут окупаційний режим:
"Їм дозволили вбивати, катувати, ґвалтувати, грабувати – на все командування буде закривати очі. І цим вдалося залучити велику кількість неадекватів, дії яких ми бачимо на нашій землі".
- 30 листопада глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу.
- Раніше сьогодні, 1 грудня, Подоляк повідомив, що втрати Росії вбитими і пораненими перевищують 200 тис. осіб, проте не називав точної кількості втрат в українському війську.
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