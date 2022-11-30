Про це вона сказала у середу, передає одне з українських ЗМІ.

Фон дер Ляєн присвятила звернення плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона заявила, що Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини. Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів РФ.

За офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойові броньовані машини та 1562 БПЛА.

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