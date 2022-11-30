Втрати РФ за добу: 500 окупантів, 3 танки й 7 безпілотників

Про це звітує Генштаб ЗСУ на фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 2914 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.

артилерійських систем – 1902 (+1) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засобів ППО ‒ 210 (+1) од.

літаків – 280 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7)

крилатих ракет ‒ 531 (+0).

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4,429 (+6) од.

спеціальної техніки ‒ 163 (+0)

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, у лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом тижня.

Українські військові 29 листопада продовжували завдавати ураження противнику. Завдано 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також збито безпілотник ворога.

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