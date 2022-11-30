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Втрати РФ за добу: 500 окупантів, 3 танки й 7 безпілотників

30 листопада, 2022 середа
09:26
війна з Росією БМП. вбиті росіяни

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойові броньовані машини та 1562 БПЛА

Про це звітує Генштаб ЗСУ на фейсбук. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2914 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.
  • артилерійських систем – 1902 (+1) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 210 (+1) од.
  • літаків – 280 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7)
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0).
  • кораблів/катерів  ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4,429 (+6) од.
  • спеціальної техніки  ‒ 163 (+0)

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі. 

  • Нагадаємо, у лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом тижня.
  • Українські військові 29 листопада продовжували завдавати ураження противнику. Завдано 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також збито безпілотник ворога.

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