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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом минулого тижня, - Генштаб

У лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом минулого тижня, - Генштаб

30 листопада, 2022 середа
07:24
війна з Росією поранений окупант

В окупованій Горлівці загарбники обмежили доступ цивільних до однієї  з лікарень. А в Донецьк доставлено понад 720 поранених росіян

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

А в тимчасово окупованій Горлівці одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

  • Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих.
  • Загальні бойові втрати противника серед особового складу від початку повномасштабного вторгнення до 29 листопада орієнтовно склали 88 380 окупантів. За 28 листопада українські захисники знищили 480 російських військових.

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Росія
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російська армія
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