Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

А в тимчасово окупованій Горлівці одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих.

Загальні бойові втрати противника серед особового складу від початку повномасштабного вторгнення до 29 листопада орієнтовно склали 88 380 окупантів. За 28 листопада українські захисники знищили 480 російських військових.

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