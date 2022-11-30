У лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом минулого тижня, - Генштаб
В окупованій Горлівці загарбники обмежили доступ цивільних до однієї з лікарень. А в Донецьк доставлено понад 720 поранених росіян
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
А в тимчасово окупованій Горлівці одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.
- Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих.
- Загальні бойові втрати противника серед особового складу від початку повномасштабного вторгнення до 29 листопада орієнтовно склали 88 380 окупантів. За 28 листопада українські захисники знищили 480 російських військових.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе